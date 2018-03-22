Из-за установки шумозащитных экранов на Б. Окружной меняют схему движения

«Изменилась схема движения к домам, расположенным на нечетной стороне вышеуказанной улицы», — рассказали в мэрии.

После монтажа экранов подъезд к домам № 1−21 по ул. 4-я Б. Окружная будет возможен только с ул. Арсенальной и ул. Таганрогской.