Из-за установки шумозащитных экранов на Б. Окружной меняют схему движения

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По данным
«Изменилась схема движения к домам, расположенным на нечетной стороне вышеуказанной улицы», — рассказали в мэрии.
После монтажа экранов подъезд к домам № 1−21 по ул. 4-я Б. Окружная будет возможен только с ул. Арсенальной и ул. Таганрогской.
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