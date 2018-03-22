В Самаре до ТЦ «Амбар» направят бесплатные автобусы

Источник: РИА "Новости"

В Самаре пустят бесплатные автобусы к торговому комплексу «Амбар» — уже с 15 апреля. Они будут ходить каждые 15 минут ежедневно с 10:00 до 22:00 сразу по двум маршрутам.

Первый маршрут: от Центрального автовокзала до ТРК. Автобусы будут делать в пути три остановки: ул. Дыбенко, ул. Гагарина, ул. Аэродромная.

Второй маршрут: от площади Кирова до ТРК. Эти автобусы будут делать только одну промежуточную остановку — ул. 22 партсъезда.