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12:29 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Когда и где в Екатеринбурге можно увидеть репетиции парада Победы

В уральской столице пройдет традиционная подготовка к празднованию 9 мая.

В Екатеринбурге пройдут традиционные мероприятия накануне празднования 9 мая. Военные будут отрабатывать слаженные движения боевой техники. О том, где и когда можно будет увидеть репетиции парада Победы, в четверг, 22 марта, сообщает «АиФ-Урал».

Первая репетиция пройдет уже на следующей неделе — 28 марта. С 9 до 13 часов механизированная группировка войск центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона будет отрабатывать слаженные действия военной техники. Репетиционные действия пройдут на Вторчермете, по улице Новосибирская — от Палисадной до Окружной, по Зенитчиков — от Палисадной до Братской, по улице Патриса Лумумбы от Братской до Военной и по Эксадронной — от Окраинной до Новосибирской второй.

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При этом на время репетиций движение по этим улицам будет ограничено, так что автомобилистам придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам.

Помимо 28 марта на Вторчермете пройдут еще четыре репетиции — 4, 11, 18 и 24 апреля, коотрые также состоятся в промежутке с 9 до 13 часов. После этого свердловчане смогут увидеть полномасштабную отработку действий военных техники в центре города — на проспекте Ленина, в районе площади 1905 года. Репетиции пройдут ночью 27 апреля, 2 и 4 мая. В связи с этим движение будет перекрываться с 18 до 4 часов по маршруту следования войск. Ограничение будет вводиться на проспекте Ленина — от Луначарского до Репина, на улице Репина — от проспекта Ленина до Малышева, на 8 марта — от Малышева до Бориса Ельцина и на улице Бориса Ельцина от 8 марта до Челюскинцев.

Кроме того, начиная с 18 часов, дорожные инспекторы будут осуществлять распорядительно-регулировочные мероприятия и ограничивать движение на улицах, по которым военная техника будет добираться до центра города. Так, ограничения коснутся улицы Окраинной от Палисадной до Дорожной, Дорожной — от Окраинной до Военной, Военной — от Дорожной до Патриса Лумумбы, улицы Патриса Лумумбы — от Военной до Московской, Московской — от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, улицы Посадская — от Большакова до Пальмиро Тольятти, Пальмиро Тольятти — от Посадской Московской, Репина — от Малышева до проспекта Ленина, улицы Малышева от Московской до Репина и Попова — от Московской до Репина.

Напомним, в начале марто стало известно о том, что на празднование Дня Победы в Екатеринбурге власти планируют потратить 20 млн рублей. Подрядчику предстоит провести огромную работу: организовать ряд акций, митингов и гала-концерт. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 марта, а победителя определят на следующий день.

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