В Перми началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»

Источник: Аргументы и факты

В этом году в шестой раз в Перми пройдёт шествие Бессмертного полка. Начал работу штаб.

«До 9 мая осталось совсем немного времени. Мы очень просим заранее подумать и приготовиться к шествию. Напоминаем, что “Бессмертный полк” — история личной и семейной памяти, шествие памяти о поколении великой Отечественной войны. Для нас важны не просто люди, нам важен каждый человек. Ещё мы просим всех, кто собирается присоединиться, соблюдать устав полка», — пояснила координатор «Бессмертного полка» Анна Отмахова.

В 2015 году колонна в Перми была одна из самых массовых в стране. С портретами близких прошли более 30 тысяч человек. В 2016 в Перми в колонну пришло 35 тысяч человек. В прошлом году на месте сбора полка установили Стену Победы, на которой люди записывали имена своих дедов.