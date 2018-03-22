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12:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»

Работают телефоны «горячей» линии, по которой можно узнать все подробности.

Источник: Аргументы и факты

В этом году в шестой раз в Перми пройдёт шествие Бессмертного полка. Начал работу штаб.

«До 9 мая осталось совсем немного времени. Мы очень просим заранее подумать и приготовиться к шествию. Напоминаем, что “Бессмертный полк” — история личной и семейной памяти, шествие памяти о поколении великой Отечественной войны. Для нас важны не просто люди, нам важен каждый человек. Ещё мы просим всех, кто собирается присоединиться, соблюдать устав полка», — пояснила координатор «Бессмертного полка» Анна Отмахова.

В 2015 году колонна в Перми была одна из самых массовых в стране. С портретами близких прошли более 30 тысяч человек. В 2016 в Перми в колонну пришло 35 тысяч человек. В прошлом году на месте сбора полка установили Стену Победы, на которой люди записывали имена своих дедов.

Штаб полка начал свою работу по информированию людей. Работают телефоны горячей линии, по которым можно узнать все подробности участия. Телефоны штаба: (342) 247−68−20 и 202−82−04. Адрес: ул. Борчанинова, 8; время работы с 15.00 до 18.00.

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