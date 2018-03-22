Пермский край готовится к весеннему призыву
Почти три тысячи молодых людей из Пермского края отправятся служить в армию.
Почти три тысячи молодых людей из Пермского края отправятся служить в армию.
Почти три тысячи молодых людей из Пермского края отправятся в армию. Таков план весеннего призыва 2018 года. Сегодня кампанию начали обсуждать на
Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: «Дальше основная часть будет отправлена после майских праздников, Дня Победы, отправлять будем середина мая и до конца, основные отправки — более 40% — в июне, остальные порядка 10−12% отправим до 15 июля».
Служить поедут в сухопутные войска,
Ольга Николенко, председатель
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.