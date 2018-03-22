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12:48 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермский край готовится к весеннему призыву

Почти три тысячи молодых людей из Пермского края отправятся служить в армию.

Источник: Вести - Пермь

Почти три тысячи молодых людей из Пермского края отправятся в армию. Таков план весеннего призыва 2018 года. Сегодня кампанию начали обсуждать на инструкторско-методических сборах. Их участники — военные комиссары, врачи, председатели призывных комиссий. Планируется, что первые солдаты-срочники поедут служить уже в середине апреля.

Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края: «Дальше основная часть будет отправлена после майских праздников, Дня Победы, отправлять будем середина мая и до конца, основные отправки — более 40% — в июне, остальные порядка 10−12% отправим до 15 июля».

Служить поедут в сухопутные войска, воздушно-космические, на флот. Ожидается, что традиционно среди призывников будут желающие отслужить в воздушно-десантных войсках. Как говорят, многое будет зависеть от физических данных, не каждый сможет попасть туда, куда хочет.

Ольга Николенко, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Пермского края: «Например, молодой человек с близорукостью первой степени в десант не пойдёт, не пойдёт и в другие части с повышенными требованиями состояния здоровья, например, с плоскостопием, они подлежат призыву, но идёт ограничение по родам и видам вооружённых сил».

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