Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На складе в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Натали показала подросшего сына
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Google купила новый офис за 2 миллиарда долларов
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
12:31 (мск), источник: РИА Крым

Трое в больнице: в МВД Севастополя рассказали подробности ДТП на мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. Три человека госпитализированы после аварии в Севастополе, где машина вылетела с моста и упала на железнодорожные рельсы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на Монастырском шоссе в четверг. По предварительной информации, двигаясь по мосту, водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Пробив дорожное ограждение, автомобиль слетел с моста и упал на крышу прямо возле рельсов.

«В результате ДТП 34-летний водитель и двое его пассажиров — 33-летняя женщина и 32-летний мужчина получили травмы и были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое», — рассказали в УМВД.

Полиция устанавливает причины аварии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Forbes назвал самые надежные банки в России
Земляне ожидают падения китайской ракеты
Комитет Рады дал согласие на арест Надежды Савченко
Промискуитет  помог одомашнить животных
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь