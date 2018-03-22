Трое в больнице: в МВД Севастополя рассказали подробности ДТП на мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. Три человека госпитализированы после аварии в Севастополе, где машина вылетела с моста и упала на железнодорожные рельсы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в
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