На следующей неделе календарная весна станет климатической
Рабочая неделя подходит к концу, а вместе с ней заканчивается и зима. По данным Гидромедцетра, в Приволжскую столицу совсем скоро придет долгожданное потепление.
Рабочая неделя подходит к концу, а вместе с ней заканчивается и зима. По данным Гидромедцетра, в Приволжскую столицу совсем скоро придет долгожданное потепление.
Днем, температура воздуха 0.. -2, в ночные часы еще морозы — до — 11градусов. А вот с началом новой недели дневные температурные значения пойдут в плюс. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла.
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