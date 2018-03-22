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12:58 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

На следующей неделе календарная весна станет климатической

Рабочая неделя подходит к концу, а вместе с ней заканчивается и зима. По данным Гидромедцетра, в Приволжскую столицу совсем скоро придет долгожданное потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 69% 757 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: РИА "Новости"

Днем, температура воздуха 0.. -2, в ночные часы еще морозы — до — 11градусов. А вот с началом новой недели дневные температурные значения пойдут в плюс. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла.

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