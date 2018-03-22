Прекрасное трио: чем примечательны станции «салатовой» ветки метро

Люблинско-Дмитровская линия в Москве стала первой линией, целиком открытой уже после распада СССР, хотя строиться начала еще в конце 1980-х. Строительство северного радиуса линии, включающего в себя открытые сегодня станции, началось в 2011 году. По словам заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина, в 2019—2020 годах ветку могут продлить до железнодорожной платформы «Лианозово», а до конца 2022 года — до поселка Северный.

Расположение станций.

Станция метро «Окружная» располагается вдоль Локомотивного проезда, около пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом. У станции два вестибюля: южный, выходящий на Гостиничный проезд, напротив дома 6, и северный, выходящий на Локомотивный проезд и к проектируемому транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Окружная». Северный вестибюль станции станет частью ТПУ.

«Верхние Лихоборы» находятся на Дмитровском шоссе. Два выхода станции встроены в подземные переходы: один — в сооруженный в 2008 году подземный пешеходный переход возле храма святителя Иннокентия к Бескудниковскому бульвару, второй — к Верхнелихоборской и Дубнинской улицам.

«Селигерская» расположена в Бескудниковском районе на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Станция войдет в состав ТПУ, который планируется построить в конце 2020 года. В рамках ТПУ планируется строительство большого комплекса, который будет включать в себя автостанцию площадью порядка 15 тысяч квадратных метров. Здесь будет организована пересадка на метро через торговый центр и связь с вокзалом и городским транспортом.

Необычный дизайн.

Главным украшением северного вестибюля «Окружной» стали светящиеся галерея и потолок круглой формы в зоне возле касс. Светящаяся галерея ведет от входа к эскалаторам. Высота каждого панно составляет 1,5 метра. Фасад северного вестибюля станции сделали стеклянным, а торцы и козырек выкрасили в салатовый цвет, чтобы подчеркнуть принадлежность станции к «салатовой» ветке метро.

В отделке станции использовали натуральный камень — гранит черных и серых тонов, белый и золотисто-желтый мрамор. По задумке архитекторов, интерьеры напоминают о Савеловском направлении железной дороги, проходящем поблизости. Его образ воссоздали, оформив потолок «Окружной» пятью линиями светильников на ажурной конструкции. Свет от них попадает и на свод станции, и на платформу.

В оформлении «Селигерской» использовали полупрозрачные витражи с эффектом струящейся воды. На такой дизайн архитекторов вдохновило название новой станции, связанное с озером. Платформенная часть станции выполнена из белого кирпича, голубые полупрозрачные витражи поместили на путевых стенах.

Платформа разделена арочными галереями на три нефа, центральный неф выше боковых. Над арками, выложенными облицовочным кирпичом, запланирован дополнительный ярус декоративных окон, что характерно для архитектуры средневековых соборов Европы.