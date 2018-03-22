Красноярцев приглашают на уборку улиц

«Считаю, что эта массовость поможет нам решить задачу: чтобы наш город был чистым», — заявил первый заместитель мэра Владислав Логинов на брифинге, посвященном актуальным городским вопросам.

В рамках традиционной весенней уборки планируется очистка улиц от мусора, ремонт и покраска дорожных ограждений, указателей, заборов, очистка зданий от объявлений, афиш и реклам, ямочный ремонт дорожных покрытий.