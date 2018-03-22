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12:45 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцев приглашают на уборку улиц

Традиционный весенний двухмесячник по благоустройству города стартует 9 апреля. На масштабную уборку приглашены как общественные организации, так и крупные компании и торговые сети, волонтеры, управляющие компании и просто неравнодушные жители.

«Считаю, что эта массовость поможет нам решить задачу: чтобы наш город был чистым», — заявил первый заместитель мэра Владислав Логинов на брифинге, посвященном актуальным городским вопросам.

В рамках традиционной весенней уборки планируется очистка улиц от мусора, ремонт и покраска дорожных ограждений, указателей, заборов, очистка зданий от объявлений, афиш и реклам, ямочный ремонт дорожных покрытий.

Общегородской субботник пройдет в рамках двухмесячника 28 апреля. За помощью в организации мероприятий по уборке города красноярцы могут обращаться в свои управляющие компании и районные администрации.

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