Названы самые грязные автобусы Красноярска
В списке нарушителей — три маршрута.
В списке нарушителей — три маршрута.
В Красноярске определили самые грязные автобусы. Весна — самое время проверить маршруты на соблюдение санитарных норм. Сотрудники департамента транспорта проводят рейды при выпуске автобусов на линию и на конечных. Замечания фиксируются, а после материалы отправляют в административную комиссию.
На этой неделе рейды организовали на конечных «Ветлужанка», «Таймыр», «ДК Кировский» и «Предмостная площадь». Проверили 22 маршрута.
— В итоге на трех из них — 79-м, 84-м и 87-м — выявили нарушения санитарных норм, — сообщили в
То есть в салонах было грязно, валялись посторонние предметы, сидения
Кстати, свои замечания по работе пассажирского транспорта можно оставлять по телефону 256−84−04 (в рабочее время) или отправлять на адрес trans@admkrsk.ru.
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