Названы самые грязные автобусы Красноярска

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске определили самые грязные автобусы. Весна — самое время проверить маршруты на соблюдение санитарных норм. Сотрудники департамента транспорта проводят рейды при выпуске автобусов на линию и на конечных. Замечания фиксируются, а после материалы отправляют в административную комиссию.

На этой неделе рейды организовали на конечных «Ветлужанка», «Таймыр», «ДК Кировский» и «Предмостная площадь». Проверили 22 маршрута.

— В итоге на трех из них — 79-м, 84-м и 87-м — выявили нарушения санитарных норм, — сообщили в пресс-службе администрации.

То есть в салонах было грязно, валялись посторонние предметы, сидения кое-где были повреждены. Перевозчикам отправили уведомления о необходимости устранить нарушения. Напомним, штраф за несоблюдение санитарных норм от 3 до 10 тысяч, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч.