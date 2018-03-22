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12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Названы самые грязные автобусы Красноярска

В списке нарушителей — три маршрута.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске определили самые грязные автобусы. Весна — самое время проверить маршруты на соблюдение санитарных норм. Сотрудники департамента транспорта проводят рейды при выпуске автобусов на линию и на конечных. Замечания фиксируются, а после материалы отправляют в административную комиссию.

На этой неделе рейды организовали на конечных «Ветлужанка», «Таймыр», «ДК Кировский» и «Предмостная площадь». Проверили 22 маршрута.

— В итоге на трех из них — 79-м, 84-м и 87-м — выявили нарушения санитарных норм, — сообщили в пресс-службе администрации.

То есть в салонах было грязно, валялись посторонние предметы, сидения кое-где были повреждены. Перевозчикам отправили уведомления о необходимости устранить нарушения. Напомним, штраф за несоблюдение санитарных норм от 3 до 10 тысяч, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч.

Кстати, свои замечания по работе пассажирского транспорта можно оставлять по телефону 256−84−04 (в рабочее время) или отправлять на адрес trans@admkrsk.ru.

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