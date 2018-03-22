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13:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы пожаловались спасателям на плотины бобров

Жители улицы Беловежской сообщили, что бобры построили плотину и есть угроза подтопления частного сектора, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Новосибирцы пожаловались спасателям на плотины бобров, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Накануне днем в МАСС позвонили жители улицы Беловежской. Они сообщили, что на реке Тула бобры настроили плотины, перекрыли русло реки ветками и деревьями.

«На мониторинг обстановки и осмотр берегов и русла реки прибыли руководитель МКУ Служба “АСР и ГЗ” Анатолий Кашанин и заместитель руководителя МАСС Константин Максимов. Информация с перекрытием русла реки не подтвердилась», — рассказали спасатели.

У реки бобры построили небольшие плотины, которые не представляют угрозы для частного сектора.

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