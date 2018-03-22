Пермский «Молот» расстается с тренерским штабом
Причина — неудачное выступление команды в двух последних сезонах.
Причина — неудачное выступление команды в двух последних сезонах.
Руководство пермского «Молота-Прикамье» решило не продлять договоры с тренерами команды — Сергеем Востриковым и Николаем Казаковым. Причина — неудачная игра команды в двух последних сезонах.
«Мы вышли в
Формально сезон заканчивается только 30 апреля. До этого времени Востриков и Казаков остаются тренерами команды.
Важно отметить, что уход тренеров мало повлияет на состав «Молота-Прикамье». У 70% игроков действуют контракты на следующий сезон.
Несмотря на неудачное выступление в нынешнем сезоне, «Молот» впервые вошел в число самых посещаемых клубов Европы и Азии. По данным IIHF, в число ста самых посещаемых команд вошли два клуба из Высшей хоккейной лиги: матчи пермского «Молота-Прикамье» в среднем посещают 4031 человек (89 место). За время существования ВХЛ пермский клуб не поднимался в рейтинге посещаемости выше 159 места. Интересно, что пермский клуб в рейтинге опередил даже московский ЦСКА.
Самым посещаемым клубом России стал питерский СКА — 11847 человек за матч. Лидер рейтинга — швейцарский клуб «Берн», 16371 человек.
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