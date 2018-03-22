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13:09 (мск), источник: Om1.ru

В школьных и детсадовских столовых не хватает поваров

Их зарплата находится на уровне прожиточного минимума.

Сегодня, 22 марта, на заседании рабочей группы по развитию системы образования в Омском горсовете директор департамента образования Инна Елецкая рассказал о проблеме с кадрами в столовых детских садов и школ. На сегодняшний день открыто 102 вакансии поваров кухонных рабочих. В каждой столовой как минимум три работника.

Инна Елецкая:

 — Более 100 ставок — это уже системная проблема. Получается, что двум другим сотрудникам приходится выполнять обязанности третьего.

У них такая зарплата, которая совсем не соответствует ответственности и уровню требований. Зарплата работников столовых находится на уровне прожиточного минимума. Иногда их премируют. Почти такая же ситуация и в соседних регионах.

Как добавила Инна Елецкая, депутат государственной думы Олег Смолин предлагал законопроект, включающий поваров образовательных учреждений в список льготников. Инициативу ставить детей поваров в первую очередь в садик отвергли.

Чтобы восполнить кадровый голод на работу в столовые берут выпускников, которые не могут без опыта работы устроить на более оплачиваемую работу, например, в ресторан или кафе.

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