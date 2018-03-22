В Нижнекамске после капремонта открылась детская поликлиника
(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске после ремонта открылась детская поликлиника № 2, сообщает телерадиокомпания «НТР».
(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске после ремонта открылась детская поликлиника № 2, сообщает телерадиокомпания «НТР».
Медицинское учреждение оснащено новым оборудованием. Прибор ЭКГ и рентгеновский аппарат стали полностью автоматизированными — теперь результаты обследований автоматически попадают в компьютер и отправляются врачам. Кроме того, появился новый прибор для ультразвуковой диагностики.
В поликлинике появился кабинет дежурного врача, который принимает без записи, а также кабинет доврачебного приема. Теперь у пациентов, пришедших за справками, нет необходимости стоять в общей очереди. В ближайшее время в больнице завершат обновление
Поликлиника была капитально отремонтирована впервые за 30 лет. Реконструкция началась осенью прошлого года.
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