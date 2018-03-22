В Нижнекамске после капремонта открылась детская поликлиника

Медицинское учреждение оснащено новым оборудованием. Прибор ЭКГ и рентгеновский аппарат стали полностью автоматизированными — теперь результаты обследований автоматически попадают в компьютер и отправляются врачам. Кроме того, появился новый прибор для ультразвуковой диагностики.

В поликлинике появился кабинет дежурного врача, который принимает без записи, а также кабинет доврачебного приема. Теперь у пациентов, пришедших за справками, нет необходимости стоять в общей очереди. В ближайшее время в больнице завершат обновление Call-центра.