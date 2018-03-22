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14:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прохладная снежная погода сохранится в Воронеже до апреля

При этом аномалий не ожидается.

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Источник: РИА "Воронеж"

До конца марта тепла в Воронеже не будет, сообщил главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков корреспонденту РИА «Воронеж» в четверг, 22 марта. По его словам, днем столбик термометра может подниматься до 0 градусов, «возможен небольшой плюс», ночью же температура будет минусовой. При этом продолжит идти снег, иногда — с дождем.

— Метеорологическая весна наступает в Воронеже 30 марта, так что мы идем строго по графику. Никаких аномалий. А когда весна приходит слишком рано, она долго тянется, — отметил Александр Сушков.

Через Воронеж проходит серия южных циклонов. Их воздействие кратковременно, «давление скачет», что отражается на самочувствии жителей.

О погоде в апреле, по словам синоптика, пока говорить рано.

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