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13:02 (мск), источник: Tengrinews

Адвокату Айман Умаровой присуждена награда за храбрость в США

Адвокату Айман Умаровой присуждена награда за смелость в США, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Государственный департамент США объявил имена финалисток премии International Women of Courage Award за 2018 год для женщин из разных стран, проявивших особую смелость.

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В этом году среди награжденных адвокат Айман Умарова из Казахстана. Сообщается, что 23 марта заместитель госсекретаря США Джон Салливан вручит международные награды за мужество 10 необычным женщинам со всего мира. Первая леди Мелания Трамп выступит с речью на церемонии.

«12-й год подряд Госдеп вручает награды женщинам во всем мире, которые продемонстрировали исключительную храбрость в пропаганде мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, часто подвергающихся личному риску и жертвам. С момента создания этой премии в 2007 году Государственный департамент признал более 120 женщин из более чем 65 стран мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

Айман Умарова вошла в число 10 финалисток данной премии. Кроме нее наград удостоились представительницы Гватемалы, Афганистана, Гондураса, Ирака, Косово, Мавритании, Таиланда и Италии.

Отметим, Айман Умарова специализируется на особо серьезных и тяжких преступлениях, связанных с сексуальным надругательством над женщинами и детьми.

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