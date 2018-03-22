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14:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В ночь с 22 на 23 марта в центре Воронежа ограничат движение

Коммунальщики будут убирать улицу Платонова.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы продолжают по ночам очищать Воронеж от снега. В связи с этим с десяти вечера 22 марта до пяти утра 23 марта будет ограничено движение автотранспорта по улице Платонова, сообщили в мэрии Воронежа. Автомобилистам лучше заранее продумать пути объезда и места своих парковок.

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