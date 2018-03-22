Три НЛО замечены в небе над Нижним Новгородом
По сообщениям очевидцев, неопознанные летающие объекты двигались в направлении Стригинского леса.
По сообщениям очевидцев, неопознанные летающие объекты двигались в направлении Стригинского леса.
— Срочно сделайте
Заявление, как полагается, зарегистрировали, а рапорт о получении сообщения о происшествии появился в социальных сетях:
— Докладываю в соответствии с приказом МВД России № 736−2014г. о том, что 20 марта 2018 года в 23:03 в ДЧ ОП№ 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду по каналу связи «02» поступило сообщение: над аэропортом летят три НЛО в сторону Стригинского леса на западной стороне.
— Действительно, такое сообщение у нас есть, и по нему будет проводиться проверка, — подтвердил «Комсомольской правде» — Нижний Новгород заместитель начальника
В нижегородском аэропорту комментировать сообщение отказались, отметив, что к деятельности аэропорта это происшествие никак не относится.
КОМПЕТЕНТНО
Антон Голубенко, авиаспоттер:
— Вероятно, за НЛО приняли самолет или вертолет. Вообще, бывает такое, что за летающие тарелки принимают светящиеся авиабомбы, предназначенные для освещения территории. Военные используют их для тренировок — стреляют по ним ракетами с истребителей. На небе они похожи на светящиеся объекты. Например, когда были учения авиации над Баренцевым морем, тоже появлялись сообщения о НЛО. Дело в том, что бомбы выбрасывают светящиеся факелы, которые спускаются на парашютах — то есть можно увидеть, как в небе
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