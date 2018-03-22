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15:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Три НЛО замечены в небе над Нижним Новгородом

По сообщениям очевидцев, неопознанные летающие объекты двигались в направлении Стригинского леса.

— Срочно сделайте что-нибудь! Над аэропортом три летающие тарелки! — такое необычное сообщение поступило в отдел полиции по Автозаводскому району Нижнего Новгорода вечером 20 марта. Взбудораженная женщина рассказала полицейским, что неопознанные летающие объекты покружили над аэропортом Стригино и направились в сторону леса.

Заявление, как полагается, зарегистрировали, а рапорт о получении сообщения о происшествии появился в социальных сетях:

— Докладываю в соответствии с приказом МВД России № 736−2014г. о том, что 20 марта 2018 года в 23:03 в ДЧ ОП№ 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду по каналу связи «02» поступило сообщение: над аэропортом летят три НЛО в сторону Стригинского леса на западной стороне.

— Действительно, такое сообщение у нас есть, и по нему будет проводиться проверка, — подтвердил «Комсомольской правде» — Нижний Новгород заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Нижнему Новгороду Михаил Мартынов. — Надо сказать, это далеко не первое подобное сообщение — периодически к нам обращаются с такими заявлениями, и мы обязаны на них реагировать. Но, скорее всего, в результате проверки будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку отсутствует состав преступления.

В нижегородском аэропорту комментировать сообщение отказались, отметив, что к деятельности аэропорта это происшествие никак не относится.

КОМПЕТЕНТНО

Антон Голубенко, авиаспоттер:

— Вероятно, за НЛО приняли самолет или вертолет. Вообще, бывает такое, что за летающие тарелки принимают светящиеся авиабомбы, предназначенные для освещения территории. Военные используют их для тренировок — стреляют по ним ракетами с истребителей. На небе они похожи на светящиеся объекты. Например, когда были учения авиации над Баренцевым морем, тоже появлялись сообщения о НЛО. Дело в том, что бомбы выбрасывают светящиеся факелы, которые спускаются на парашютах — то есть можно увидеть, как в небе что-то висит и светится. Но у нас в Нижегородской области такие тренировки не проводятся. Так что, скорее всего, за НЛО приняли аэронавигационные огни самолета, заходящего на посадку. Тем более, «три НЛО» — это как раз получается расположение аэронавигационных огней на самолете.

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