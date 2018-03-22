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12:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцев пригласят обсудить благоустройство выбранных ими территорий

Общественные слушания пройдут в каждом районе города.

Источник: Аргументы и факты

Нижегородцев пригласят обсудить проекты благоустройства территорий, победивших в голосовании 18 марта. Собрания должны пройти во всех районах города до 15 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, за объекты для первоочередного благоустройства проголосовали более 270 тысяч нижегородцев. Активнее всего были жители Ленинского района. Они хотят, чтобы в первую очередь был благоустроен парк Дубки. Объекты, которые не набрали наибольшего количества голосов жителей в этом году, без внимания тоже не останутся. Их приведут в порядок в течение трех лет.

«В каждом районе необходимо организовать несколько сходов жителей — в разных местах и в разное время, чтобы все желающие могли принять участие. Жители смогут высказать свои замечания, и они обязательно будут учтены», — подчеркнул глава города Владимир Панов.

Сообщается, что за визуальные концепции благоустройства будет отвечать вновь создающаяся некоммерческая организация — Институт развития городской среды Нижегородской области.

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