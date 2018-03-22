Нижегородцев пригласят обсудить благоустройство выбранных ими территорий

Как сообщалось ранее, за объекты для первоочередного благоустройства проголосовали более 270 тысяч нижегородцев. Активнее всего были жители Ленинского района. Они хотят, чтобы в первую очередь был благоустроен парк Дубки. Объекты, которые не набрали наибольшего количества голосов жителей в этом году, без внимания тоже не останутся. Их приведут в порядок в течение трех лет.