Нижегородцев пригласят обсудить благоустройство выбранных ими территорий
Общественные слушания пройдут в каждом районе города.
Общественные слушания пройдут в каждом районе города.
Нижегородцев пригласят обсудить проекты благоустройства территорий, победивших в голосовании 18 марта. Собрания должны пройти во всех районах города до 15 апреля, сообщает
Как сообщалось ранее, за объекты для первоочередного благоустройства проголосовали более 270 тысяч нижегородцев. Активнее всего были жители Ленинского района. Они хотят, чтобы в первую очередь был благоустроен парк Дубки. Объекты, которые не набрали наибольшего количества голосов жителей в этом году, без внимания тоже не останутся. Их приведут в порядок в течение трех лет.
«В каждом районе необходимо организовать несколько сходов жителей — в разных местах и в разное время, чтобы все желающие могли принять участие. Жители смогут высказать свои замечания, и они обязательно будут учтены», — подчеркнул глава города Владимир Панов.
Сообщается, что за визуальные концепции благоустройства будет отвечать вновь создающаяся некоммерческая организация — Институт развития городской среды Нижегородской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.