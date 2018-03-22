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15:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Юбилейный концерт камерного хора «Нижний Новгород» состоится 23 марта в ННГУ им. Лобачевского

Камерный хор «Нижний Новгород» создан народным артистом России Львом Сивухиным, свой первый концерт дал в марте 1973 года.

Юбилейный концерт камерного хора «Нижний Новгород» состоится 23 марта в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие начнётся в 18:00 на сцене старого актового зала ННГУ.

В программе вечера — исполнение музыки разных эпох: от Возрождения до наших дней. В концерте также примет участие камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» под руководством Владимира Плаксина.

Отмечается, что муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» в марте 2018 года отмечает 45-летие творческой деятельности.

Ранее сообщалось, что XV Международный фестиваль им. А. Сахарова пройдёт в Нижнем Новгороде с 19 мая по 8 июня.

СПРАВКА

Камерный хор «Нижний Новгород» создан народным артистом России Львом Сивухиным, свой первый концерт дал в марте 1973 года. В 1996 году хор получил статус муниципального учреждения культуры Нижнего Новгорода. За сезон коллектив даёт до пятидесяти концертов в Нижнем Новгороде — в залах консерватории, филармонии, хорового колледжа, Усадьбы Рукавишниковых, центре современного искусства «Арсенал», в областных центрах Нижегородского региона.

Коллектив является постоянным участником культурных правительственных акций, мероприятий администрации Нижнего Новгорода. За последние несколько лет хор выступал в Москве, Петербурге, Йошкар-Оле, Пензе, Тамбове, Смоленске. Уже в апреле 2018 года артисты отправятся в Казань.

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