Юбилейный концерт камерного хора «Нижний Новгород» состоится 23 марта в ННГУ им. Лобачевского
Камерный хор «Нижний Новгород» создан народным артистом России Львом Сивухиным, свой первый концерт дал в марте 1973 года.
Камерный хор «Нижний Новгород» создан народным артистом России Львом Сивухиным, свой первый концерт дал в марте 1973 года.
Юбилейный концерт камерного хора «Нижний Новгород» состоится 23 марта в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского.
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В программе вечера — исполнение музыки разных эпох: от Возрождения до наших дней. В концерте также примет участие камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» под руководством Владимира Плаксина.
Отмечается, что муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» в марте 2018 года отмечает 45-летие творческой деятельности.
Ранее сообщалось, что XV Международный фестиваль им. А. Сахарова пройдёт в Нижнем Новгороде с 19 мая по 8 июня.
СПРАВКА
Камерный хор «Нижний Новгород» создан народным артистом России Львом Сивухиным, свой первый концерт дал в марте 1973 года. В 1996 году хор получил статус муниципального учреждения культуры Нижнего Новгорода. За сезон коллектив даёт до пятидесяти концертов в Нижнем Новгороде — в залах консерватории, филармонии, хорового колледжа, Усадьбы Рукавишниковых, центре современного искусства «Арсенал», в областных центрах Нижегородского региона.
Коллектив является постоянным участником культурных правительственных акций, мероприятий администрации Нижнего Новгорода. За последние несколько лет хор выступал в Москве, Петербурге,
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