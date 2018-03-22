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15:45 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде устроили праздник для «солнечных детей»

21 марта в нижегородском семейном центре «Солнечный дом» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна.

Источник: РИА Новости

В нем приняли участие и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин, представители министерства спорта Нижегородской области и другие приглашенные лица, сообщает пресс-служба правительства региона.

Перед воспитанниками центра выступили спортсмены с мастер-классом по футбольному фристайлу, дети также смогли поучаствовать в кулинарном мастер-классе и посмотреть показательные выступления сверстников из проекта «ЛФК+Музыка» и фольклорного ансамбля. В завершении мероприятия гости вручили детям сувенирные подарки с символикой ЧМ-2018.

«Важно, чтобы дети не чувствовали себя в обществе исключительными, так как они излучают доброту и тепло и делают всех нас неравнодушными», — сказал Сергей Горин.

С 19 по 24 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» будет проходить чемпионат России по футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН).

Как ранее заявлял глава Нижегородской области Глеб Никитин, футбольный ЧМ-2018 позволит привлечь внимание мировой и российской общественности к социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Всю инфраструктуру, которую мы создали в рамках подготовки к ЧМ-2018, в частности в центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде, мы будем использовать для нужд футбольных команд детей с синдромом Дауна», — сказал Глеб Никитин.

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