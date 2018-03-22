В Нижнем Новгороде устроили праздник для «солнечных детей»
21 марта в нижегородском семейном центре «Солнечный дом» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна.
21 марта в нижегородском семейном центре «Солнечный дом» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна.
В нем приняли участие и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин, представители министерства спорта Нижегородской области и другие приглашенные лица, сообщает
Перед воспитанниками центра выступили спортсмены с
«Важно, чтобы дети не чувствовали себя в обществе исключительными, так как они излучают доброту и тепло и делают всех нас неравнодушными», — сказал Сергей Горин.
С 19 по 24 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» будет проходить чемпионат России по футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН).
Как ранее заявлял глава Нижегородской области Глеб Никитин, футбольный ЧМ-2018 позволит привлечь внимание мировой и российской общественности к социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Всю инфраструктуру, которую мы создали в рамках подготовки к ЧМ-2018, в частности в центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде, мы будем использовать для нужд футбольных команд детей с синдромом Дауна», — сказал Глеб Никитин.
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