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14:12 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье возможна эпидемия клещевого энцефалита и боррелиоза

В прошлом году в регионе был зарегистрирован рост количества заболевших инфекциями, передающимися клещами. Специалисты считают, что в этом году жителей края ждет также неблагополучная эпидемическая обстановка.

В Пермском крае начали готовиться к началу сезона клещей активности. Главный государственный санитарный врач Прикамья постановил организовать иммунизацию населения.

Согласно данным краевого Роспотребнадзора, в 2017 году показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом превысили показатели по России в 3,4 раза, показатели заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом — в 1,6 раза. В том году было зарегистрировано 13 626 случаев присасывания клещей. Это составляет 516,7 на 100 тысяч населения и в 1,4 раза превышает среднероссийский показатель.

Также в прошлом году был замечен рост численности крыс и мышей. Они являются прокормителями клещей.

— В 2018 году эпидемиологический прогноз по заболеваемости инфекциями, передающимися клещами, с учетом стабильно высокой численности переносчиков и их прокормителей, неблагоприятный, — пишет краевой Роспотребнадзор.

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