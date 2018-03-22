В Прикамье возможна эпидемия клещевого энцефалита и боррелиоза

В Пермском крае начали готовиться к началу сезона клещей активности. Главный государственный санитарный врач Прикамья постановил организовать иммунизацию населения.



Согласно данным краевого Роспотребнадзора, в 2017 году показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом превысили показатели по России в 3,4 раза, показатели заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом — в 1,6 раза. В том году было зарегистрировано 13 626 случаев присасывания клещей. Это составляет 516,7 на 100 тысяч населения и в 1,4 раза превышает среднероссийский показатель.



Также в прошлом году был замечен рост численности крыс и мышей. Они являются прокормителями клещей.



— В 2018 году эпидемиологический прогноз по заболеваемости инфекциями, передающимися клещами, с учетом стабильно высокой численности переносчиков и их прокормителей, неблагоприятный, — пишет краевой Роспотребнадзор.