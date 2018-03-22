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14:17 (мск), источник: Nakanune.ru

ЮУрГУ лишили государственной аккредитации по двум направлениям

Южно-Уральский государственный университет прошел государственную аккредитацию, однако в аккредитации ряда специальностей вузу отказали.

Соответствующий приказ от 19 марта 2018 года опубликован на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает корреспондент Накануне.RU.

Университет не смог получить аккредитацию по специальностям «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура), «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура). Также отказано в аккредитации ряда направлений в филиалах ЮУрГУ. Так, в Златоусте без аккредитации остался бакалавриат «Экономика и управление», а в Миассе и Нижневартовске — бакалавриат «Экономика и управления» и «Юриспруденция».

Добавим, что отсутствие аккредитации означает, что выпускники не смогут получить дипломы государственного образца.

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