Мэрия Омска примет участие в акции «Час Земли — 2018»

Уже в эту субботу, 24 марта, во всем мире пройдет акция «Час Земли — 2018». Это символичное мероприятие, признанное привлечь внимание жителей планеты к экологическим проблемам.

Ровно в 20:30 в здании мэрии на час погаснет весь свет. Отключат также наружное освещение и электронное табло на фасаде, сообщили на официальном портале Администрации г. Омска.

Присоединиться к акции могут все желающие.