Мэрия Омска примет участие в акции «Час Земли — 2018»
Ровно на час здание администрации погрузится во мрак.
Ровно на час здание администрации погрузится во мрак.
Уже в эту субботу, 24 марта, во всем мире пройдет акция «Час Земли — 2018». Это символичное мероприятие, признанное привлечь внимание жителей планеты к экологическим проблемам.
Ровно в 20:30 в здании мэрии на час погаснет весь свет. Отключат также наружное освещение и электронное табло на фасаде, сообщили на официальном портале Администрации г. Омска.
Присоединиться к акции могут все желающие.
Для справки: «Час Земли» в России пройдет уже в десятый раз. В прошлом году в акции приняли участие 150 городов. А в мире ее поддержали 184 страны. Главная новость по теме Омичи выключат свет на час ради Земли.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.