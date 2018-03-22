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14:18 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска примет участие в акции «Час Земли — 2018»

Ровно на час здание администрации погрузится во мрак.

 Уже в эту субботу, 24 марта, во всем мире пройдет акция «Час Земли — 2018». Это символичное мероприятие, признанное привлечь внимание жителей планеты к экологическим проблемам.
Ровно в 20:30 в здании мэрии на час погаснет весь свет. Отключат также наружное освещение и электронное табло на фасаде, сообщили на официальном портале Администрации г. Омска.
Присоединиться к акции могут все желающие.

Для справки: «Час Земли» в России пройдет уже в десятый раз. В прошлом году в акции приняли участие 150 городов. А в мире ее поддержали 184 страны. Главная новость по теме Омичи выключат свет на час ради Земли.

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