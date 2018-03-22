В Воронежской области отменят 9 электричек с 29 марта по 6 апреля
На участке железной дороги пройдет ремонт.
На участке железной дороги пройдет ремонт.
Девять пригородных поездов в Воронежской области временно отменят
Изменения коснутся пяти ежедневных поездов:
№ 6399 Сагуны — Лиски отправлением в 06:05, прибытием в 07:23;.
№ 6301 Россошь — Лиски отправлением в 08:57, прибытием в 11:15;.
№ 6302 Лиски — Россошь отправлением в 13:40, прибытием в 15:49;.
№ 6396 Лиски — Евдаково отправлением в 17:30, прибытием в 18:22;.
№ 6397 Евдаково — Лиски отправлением в 18:43, прибытием в 19:37.
Кроме того, отменят четыре электрички, отправляющиеся по определенным дням:
№ 6002 Придача — Россошь (курсирует по пятницам, отправление в 18:40, прибытие в 21:47).
№ 6684 Лиски — Сагуны (курсирует по выходным, отправление с 8:43, прибытие в 9:58).
№ 6342 Лиски — Россошь (курсирует по выходным, отправление в 11:24, прибытие в 13:25).
№ 6341 Россошь — Лиски (курсирует по выходным, отправление в 13:47, прибытие в 15:58).
Многие поезда с 29 марта по 6 апреля изменят расписание. Их полный список и новый график доступны на сайте ППК.
Ранее сообщалось, что
Пассажиров попросили быть внимательнее при планировании поездки.
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