В Воронежской области отменят 9 электричек с 29 марта по 6 апреля

Источник: РИА "Воронеж"

Девять пригородных поездов в Воронежской области временно отменят из-за ремонтных работ на участке Пухово (Лискинский район) — остановочный пункт Рыбальчино (Каменский район). Электрички не будут курсировать с четверга, 29 марта, по пятницу, 6 апреля, сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Изменения коснутся пяти ежедневных поездов:

№ 6399 Сагуны — Лиски отправлением в 06:05, прибытием в 07:23;.

№ 6301 Россошь — Лиски отправлением в 08:57, прибытием в 11:15;.

№ 6302 Лиски — Россошь отправлением в 13:40, прибытием в 15:49;.

№ 6396 Лиски — Евдаково отправлением в 17:30, прибытием в 18:22;.

№ 6397 Евдаково — Лиски отправлением в 18:43, прибытием в 19:37.

Кроме того, отменят четыре электрички, отправляющиеся по определенным дням:

№ 6002 Придача — Россошь (курсирует по пятницам, отправление в 18:40, прибытие в 21:47).

№ 6684 Лиски — Сагуны (курсирует по выходным, отправление с 8:43, прибытие в 9:58).

№ 6342 Лиски — Россошь (курсирует по выходным, отправление в 11:24, прибытие в 13:25).

№ 6341 Россошь — Лиски (курсирует по выходным, отправление в 13:47, прибытие в 15:58).

Многие поезда с 29 марта по 6 апреля изменят расписание. Их полный список и новый график доступны на сайте ППК.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на железной дороге (участок Пухово — Евдаково) с 24 по 27 марта изменится расписание электрички № 6344 сообщением Лиски — Россошь, а 24 марта — поезда № 6417 Лиски — Воронеж-1.