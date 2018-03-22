Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Натали показала подросшего сына
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Экс-муж Пугачевой рассказал о ее хамстве – СМИ
Расцвела: Кабаева вызвала восторг образом - СМИ
«Роскошная»: Алсу надела сексуальное платье
Максим Фадеев, Сергей Жуков: мужчины тоже худеют
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
2015 лет после вторжения в Ирак
14:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области отменят 9 электричек с 29 марта по 6 апреля

На участке железной дороги пройдет ремонт.

Источник: РИА "Воронеж"

Девять пригородных поездов в Воронежской области временно отменят из-за ремонтных работ на участке Пухово (Лискинский район) — остановочный пункт Рыбальчино (Каменский район). Электрички не будут курсировать с четверга, 29 марта, по пятницу, 6 апреля, сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Изменения коснутся пяти ежедневных поездов:

№ 6399 Сагуны — Лиски отправлением в 06:05, прибытием в 07:23;.

№ 6301 Россошь — Лиски отправлением в 08:57, прибытием в 11:15;.

№ 6302 Лиски — Россошь отправлением в 13:40, прибытием в 15:49;.

№ 6396 Лиски — Евдаково отправлением в 17:30, прибытием в 18:22;.

№ 6397 Евдаково — Лиски отправлением в 18:43, прибытием в 19:37.

Кроме того, отменят четыре электрички, отправляющиеся по определенным дням:

№ 6002 Придача — Россошь (курсирует по пятницам, отправление в 18:40, прибытие в 21:47).

№ 6684 Лиски — Сагуны (курсирует по выходным, отправление с 8:43, прибытие в 9:58).

№ 6342 Лиски — Россошь (курсирует по выходным, отправление в 11:24, прибытие в 13:25).

№ 6341 Россошь — Лиски (курсирует по выходным, отправление в 13:47, прибытие в 15:58).

Многие поезда с 29 марта по 6 апреля изменят расписание. Их полный список и новый график доступны на сайте ППК.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на железной дороге (участок Пухово — Евдаково) с 24 по 27 марта изменится расписание электрички № 6344 сообщением Лиски — Россошь, а 24 марта — поезда № 6417 Лиски — Воронеж-1.

Пассажиров попросили быть внимательнее при планировании поездки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Глава областной Госинспекции труда пообщается с воронежцами на прямой линии
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Матвиенко предложила сделать ОМС добровольным
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Почему российские школьники ненавидят уроки физкультуры
Forbes назвал самые надежные банки в России
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь