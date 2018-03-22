Милиция предупредила о досмотре участников праздника в честь 100-летия БНР у оперного театра в Минске

Милиция опубликовала сообщение в связи с тем, что 25 марта на площади у Большого театра оперы и балета состоятся разрешенные мероприятия к 100-летию провозглашения БНР.
— На основании закона «О массовых мероприятиях» сотрудниками органов внутренних дел будет проводиться личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, — информирует ГУВД. — В случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей он не допускается в место проведения массового мероприятия.
В Управлении внутренних дел отметили, что для более удобного и быстрого прохода в театр на представления следует проходить через улицу Пашкевич. При этом милиционерам нужно будет показать билеты.
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