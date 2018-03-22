Полицейские нашли пропавших в Коркино пятиклассников
Местонахождение двух 11-летних мальчиков, о пропаже которых заявили их родители, установили в результате розыскных мероприятий в Коркино, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Местонахождение двух 11-летних мальчиков, о пропаже которых заявили их родители, установили в результате розыскных мероприятий в Коркино, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним школьников потеряли 21 марта. Один из пятиклассников отправился утром на занятия в школу, но домой не возвратился. Другой днем ушел на прогулку и тоже исчез. Друзей нашли сегодня.
«В результате комплекса проведенных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение школьников установлено. В настоящий момент оба ребенка найдены и переданы родителям», — сообщили в
Противоправных действий в отношении мальчиков не совершалось.
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