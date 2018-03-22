Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут вторую ночь подряд

Как сообщили 22 марта в «Мостотресте», Дворцовый мост вторую ночь подряд будут разводить с начала второго ночи практически до пяти часов утра. Предусмотрен небольшой перерыв, по мосту можно будет проехать с 02:50 до 03.10. Литейный мост будет полностью недоступен с 01:40 до 04:45, а Тучков мост разведут почти на час в 02:00 и еще на полтора часа с половины четвертого ночи.
Наводка мостов может произойти раньше указанного времени, добавили в предприятии. Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.
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