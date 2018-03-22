Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Дети чаще рисуют женщин, когда их просят нарисовать ученого
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Лондон рассказал о доказательствах вины России в деле Скрипаля
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
45Состоялись выборы президента России
19:27 (мск), источник: Фонтанка

Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут вторую ночь подряд

Петербургские автомобилисты и пешеходы снова не смогут воспользоваться тремя городскими переправами в ночь на 23 марта. Тучков, Дворцовый и Литейный мосты продолжат готовить к навигационному периоду.

Источник: AP 2018

Как сообщили 22 марта в «Мостотресте», Дворцовый мост вторую ночь подряд будут разводить с начала второго ночи практически до пяти часов утра. Предусмотрен небольшой перерыв, по мосту можно будет проехать с 02:50 до 03.10. Литейный мост будет полностью недоступен с 01:40 до 04:45, а Тучков мост разведут почти на час в 02:00 и еще на полтора часа с половины четвертого ночи.

Наводка мостов может произойти раньше указанного времени, добавили в предприятии. Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Утром выборы — вечером эпидемия
Как удвоить зарплату ученым
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
С вывески «Макдоналдс» украли букву. Смысл кардинально изменился
Великобритания испугалась разоблачения своих шпионов в России
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
Ряд СМИ объявили о приостановке работы с Госдумой
Новый полет «человека-ракеты» сняли на видео
Спорт
Как сборная России проходила допинг-тесты. Рассказывает Безуглов О процедурах, которые футболисты национальной команды прошли вчера, рассказывает врач сборной России
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь