Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут вторую ночь подряд

Как сообщили 22 марта в «Мостотресте», Дворцовый мост вторую ночь подряд будут разводить с начала второго ночи практически до пяти часов утра. Предусмотрен небольшой перерыв, по мосту можно будет проехать с 02:50 до 03.10. Литейный мост будет полностью недоступен с 01:40 до 04:45, а Тучков мост разведут почти на час в 02:00 и еще на полтора часа с половины четвертого ночи.