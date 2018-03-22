Стала известна стоимость проезда по новой трассе «Москва — Санкт-Петербург»

«В пределах 2 тысяч. Это конкурентно. Очень много питерских предпочитают на машине ездить. Это питерцы, работающие в Москве, они раз в неделю-две ездят. Это (дорога в один конец — ред.) часов шесть будет занимать максимум. К декабрю мы откроем трассу», — сказал Кельбах в ответ на вопрос о возможной стоимости проезда.
В середине декабря прошлого года «Автодор» открыл движение на новом участке строящейся скоростной автомобильной дороги М11 «Москва — Санкт-Петербург» с 208-го по 258-й километры в обход города Торжка Тверской области. Обход Торжка является третьим введенным в эксплуатацию участком скоростной автомагистрали М11 «Москва — Санкт-Петербург».
Первым в ноябре 2014 года открылся участок в обход Вышнего Волочка Тверской области. В декабре 2014 был запущен второй участок на выезде из Москвы от МКАД до Солнечногорска Московской области. После ввода в эксплуатацию общая протяженность открытых участков М11 составит 165 километров.
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