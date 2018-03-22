Стала известна стоимость проезда по новой трассе «Москва — Санкт-Петербург»

«В пределах 2 тысяч. Это конкурентно. Очень много питерских предпочитают на машине ездить. Это питерцы, работающие в Москве, они раз в неделю-две ездят. Это (дорога в один конец — ред.) часов шесть будет занимать максимум. К декабрю мы откроем трассу», — сказал Кельбах в ответ на вопрос о возможной стоимости проезда.