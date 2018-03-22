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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Поезд Памяти отправится из Калининграда в Волгоград

В этом году патриотическая акция-поездка «Поезд Памяти» посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Поезд отправится в город-герой Волгоград.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба областного правительства, торжественный митинг, посвященный проводам участников патриотического проекта «Поезд Памяти» состоится в пятницу, 23 марта, на Южном вокзале. Мероприятие же пройдет с 23 по 29 марта.

В торжественной церемонии старта проекта примет участие заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко.

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