Поезд Памяти отправится из Калининграда в Волгоград
В этом году патриотическая
В этом году патриотическая
Как сообщает
В торжественной церемонии старта проекта примет участие заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко.
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