Обновленный «желтый код» в Молдове: что обещают синоптики
Молдавские синоптики объявили «желтый код» метеоопасности на всей территории республики: о чем предупреждают метеорологи?
Молдавские синоптики объявили «желтый код» метеоопасности на всей территории республики: о чем предупреждают метеорологи?
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы обновила в четверг утром «желтый код» метеоопасности. Теперь предупреждение касается пониженной среднесуточной температуры и будет действовать до 24 марта.
«Среднесуточная температура сохранится на 6−11 градусов ниже климатической нормы», — отмечено в сообщении метеорологов.
Вплоть до сегодняшнего дня в Молдове действовал «желтый код» в связи с резким изменением погоды — на смену весенней погоде в Молдову пришли морозы и снегопады.
В этот четверг синоптики обещают переменную облачность. На протяжении суток ожидается, что температура будет варьироваться от минус 8 до плюс 2 градусов.
Погодные рекорды
Самым холодным 22 марта на территории Молдовы в 1942 году. В этот день столбик термометра опустился до —15 градусов по Цельсию.
А самым теплым выдалось 22 марта 1990 года. Тогда термометры показали +22,5 градуса по Цельсию.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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