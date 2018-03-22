Дождь и гололедицу обещают жителям Новосибирска в ближайшие дни

В Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом местных жителей предупреждают специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии.

С пятницы, 23 марта, в городе прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Видимость понизится до одного километра, а на дорогах возможна сильная гололедица.

В ночь на субботу, по данным синоптиков, в городе будет западный ветер силой до десяти метров в секунду, а порывы могут достигать 15 метров. Днем ветер только усилится до 13 метров в секунду, с порывами до 20. В воскресенье в городе сохранится ветреная погода.

По данным Главного управления МЧС по области, температура в ночь на пятницу будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем поднимется до плюс 7.