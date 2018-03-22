Ситуация на дорогах Башкирии усложняется из-за снегопада

УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Из-за ухудшения погодных условий, в частности, снегопада ситуация на дорогах Башкирии усложняется. По оперативным данным Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, на некоторых участках автотрасс наблюдаются снежные заносы, снежный накат, гололедица.