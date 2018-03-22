Ситуация на дорогах Башкирии усложняется из-за снегопада
УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Наиболее критическая ситуация сложилась на автомобильных дорогах:
— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Бакалинский район);.
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