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14:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Ситуация на дорогах Башкирии усложняется из-за снегопада

УФА, 22 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Из-за ухудшения погодных условий, в частности, снегопада ситуация на дорогах Башкирии усложняется. По оперативным данным Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, на некоторых участках автотрасс наблюдаются снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 64% 758 мм рт. ст. 6 м/с

Наиболее критическая ситуация сложилась на автомобильных дорогах:

— Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы (Бакалинский район);.

— Толбазы-Красноусольский (Гафурийский район);.

— Уфа-Бирск-Янаул (Бураевский район);.

— Уфа-Инзер-Белорецк (Белорецкий, Кармаскалинский районы);.

— Кропачево-Месягутово-Ачит (Салаватский, Дуванский, Мечетлинский районы);.

— Магнитогорск-Ира (Баймакский, Зилаирский, Кугарчинский районы).

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