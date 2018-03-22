Животный марш. Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин

Источник: Reuters

«Хорошего человека должно быть много» — фраза, достойная стать лозунгом мужского бодипозитива, родилась на десятилетия раньше самого бодипозитива. А возможность скрыть лишний вес объемными футболками и широкими джинсами позволяла мужчинам с улыбкой смотреть на сверхусилия женщин по снижению веса. Но, как оказалось, внешне наплевательское отношение к собственной внешности для многих было лишь защитной реакцией.

Согласно опросу газеты USA Today, 63 процента мужчин хотели бы сбросить вес, а 40 процентов чувствуют себя неуверенно на пляже.

Эти данные подтверждает и исследование университета Чэпмена, согласно которому в разных возрастных категориях от 20 до 40 процентов американских мужчин недовольны своим весом. С распространением в 1990-е годы моды на фитнес мужчины почувствовали себя под не меньшим давлением, чем женщины. Накачанные руки и ноги, кубики пресса, широкие плечи и полное отсутствие жира — Аполлоны XXI века красуются на рекламных плакатах, снимаются в кино, а с развитием социальных сетей смотрят на вас с экрана вашего же смартфона.

Хуже того, чем большую силу набирала мода на стройное и спортивное тело, тем острее становилась в мире проблема ожирения. И если еще 20 лет назад она была характерна лишь для развитых стран, то теперь от лишнего веса страдают жители развивающихся и даже бедных стран. Например, согласно исследованию ЭССЕ-РФ, в России доля мужчин с ожирением совершила скачок с 8,7 процента до 26,7 процента.

Толстяки на подиуме

Впрочем, лишний вес не сделал мужчин менее состоятельными и успешными, не убил в них желание выглядеть стильно и даже модно. Вот только с возможностями были проблемы. Бодипозитив обходил мир мужской моды стороной. «Где модели-мужчины plus-size? » — вопрошал заголовок одного из редакционных материалов газеты The Guardian в 2015 году. Лед тронулся лишь в 2016 году, когда в агентстве IMG Models появилось направление Brawn. «Brawn — это бодипозитив. Brawn — это физическая сила», — прокомментировал создание нового направления президент IMG Models Иван Барт.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BSCP6w0j0Um/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSCP6w0j0Um/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Zach Miko (@zachmiko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-24T20:58:55+00:00">24 Мар 2017 в 1:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Зак Мико

Первым мужчиной-моделью размера плюс в портфолио Brawn стал Зак Мико ростом 198 сантиметров и с обхватом талии 100 сантиметров. Зак, впервые вышедший на подиум в 2015 году, стал для мужской моды тем же, чем Эшли Грэм была для женской. Но если вслед за Грэм последовали и другие кустодиевские красавицы, то Мико долгое время оставался единственным представителем Brawn. Другие агентства и вовсе не торопились открывать подобные направления. Тем не менее Мико не был обделен работой: с ним сотрудничали Uniqlo, Levis’s и Nordstrom.

Модельный бизнес по-прежнему воспринимается как мир женщин, но в XXI веке все больше мужчин, для которых мода — настоящая страсть. И мы хотим иметь больший выбор, мы хотим хорошо выглядеть и чувствовать себя уверенно. Рынок мужской одежды растет, а вместе с ним растет и спрос на мужчин-моделей. В том числе и больших размеров. Рауль Самуэль модель

Кроме того, если в женской моде бодипозитив распространился на дам всех размеров, то в мужской моде до восхваления откровенно тучных тел долгое время не доходило. Надо постараться, чтобы найти лишний вес у участников наделавшего много шуму рейтинга самых горячих моделей-мужчин plus-size от BuzzFeed.

Где начинается plus-size

Оно и неудивительно, ведь согласно американской классификации plus-size начинался с размеров 12 или 14. В более привычных нам значениях это L и XL. Джамаал Кэрол — основатель бренда MVP, выпускающего одежду для крупных мужчин, рассказал изданию MIC, что модель размера plus-size должен иметь талию 38−40 дюймов в обхвате (88−101 сантиметр). Таким образом plus-size аккурат попадает между размерами L и XL.

Но, кажется, ситуация меняется. Старший агент New York Models Спенсер Сэлли рассказал MIC, что 38−40 — это стандартный размер талии, а для того, чтобы именоваться plus-size, нужно быть значительно крупнее. Еще бы, ведь в Британии средний размер талии как раз равен 38 дюймам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfLnmYgh77t/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BfLnmYgh77t/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arcadio Ady Del Valle (@adydelvalle_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-14T15:07:08+00:00">14 Фев 2018 в 7:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Аркадио дель Валле

И продавцы одежды вынуждены реагировать на эти изменения. В январе 2017 года раздел с одеждой размера 4XL открыл крупный онлайн-ритейлер ASOS, что стало вехой на пути признания тучных мужчин важными клиентами. И, похоже, это еще не предел. Одним из главных героев этой зимы стал страдавший от насмешек Аркадио дель Валле размера 5XL, ставший моделью. Вес этого Аполлона — 178 кг.

На то, чтобы завести аккаунт в Instagram, его вдохновила модель plus-size Тесс Холидэй. Пока дель Валле — персонаж скорее курьезный, чем модный. В его Instagram немногим более 9000 подписчиков, да и в модных показах он не участвует. Самая заметная работа Аркадио — участие в фотосессии, имитирующей знаменитую рекламу денима Kelvin Klein. Ее организовал модель plus-size Дарнел Грэм и наряду с профессиональными моделями пригласил модных блогеров-толстяков.

К счастью, самые заметные модели plus-size носят максимум размер XL. Посмотрите на новобранца IMG Models Немара Парчмента. Его рост составляет 188 сантиметров, а вес — 105,7 килограммов. Впрочем, мистер Парчмент — настоящая находка для эпохи победившей толерантности: он черный гей размера plus-size. Большинство же моделей-мужчин размера плюс скорее большие, чем толстые. Для мужской моды характерна проблема не только лишнего веса, но и высокого роста. Двухметровым баскетболистам пополнить гардероб едва ли не труднее, чем страдающим от лишнего веса. Тот же Зак Мико до IMG был лицом секции Big&Tall («Большой и высокий») американской сети универмагов Target.

Обуть баскетболиста

Есть у больших мужчин и еще одна проблема, которую не решить регулярными походами в тренажерный зал и пробежками в парке: отсутствие в линейке производителей дизайнерской обуви по-настоящему больших размеров. «Расскажите мне, если найдете хороший магазин с обувью по-настоящему большого размера. Я имею в виду от 13,5 и больше», — крик души одного из участников фотосессии а-ля Calvin Klein Роберта «тренера Роба» Робертсона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgU44qSn2Ox/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgU44qSn2Ox/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Darnel Ghramm (@dghramm)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-15T02:02:44+00:00">14 Мар 2018 в 7:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для понимания: американский размер 13,5 соответствует российскому 46. Со спортивной обувью подобной проблемы не существует, ведь большие размеры нужны и баскетболистам, и игрокам в американский футбол. Легендарные Nike Air Jordan с самого начала выпускались до 48 размера. Очевидно, что к большим размерам придут и мейнстримовые производители обуви — у них просто нет выбора.

Еще один фронт борьбы больших мужчин — инклюзивность самого процесса покупки.

Сейчас многие бренды выпускают одежду больших размеров, но не продают ее в обычных магазинах, заставляя тучных клиентов идти в отделы для толстяков. Те, в свою очередь, считают это унизительным. Более того, сам термин plus-size оказался под угрозой включения в стоп-лист.

Тот же Зак Мико в интервью WWD заявил, что словосочетания big and tall и plus-size обрели негативный смысл, поэтому куда правильнее использовать термины brawn для мужчин и curve для женщин. С Мико согласен и Дарнел Грэм: «Толстые, высокие или просто не такие, как все, — мы красивы и значимы. Однажды слово plus будет опущено, и мы станем обычными моделями».

Возможно, вскоре крупные мужчины будут не только диктовать направление развития мировой моды, но и формировать язык, на котором мы будем о ней говорить.