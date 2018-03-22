Животный марш. Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
Проблема лишнего веса для мужчин никогда не была столь же острой, как для женщин. Тем не менее волна бодипозитива докатилась и до них. Те, у кого вместо пресса
Проблема лишнего веса для мужчин никогда не была столь же острой, как для женщин. Тем не менее волна бодипозитива докатилась и до них. Те, у кого вместо пресса
«Хорошего человека должно быть много» — фраза, достойная стать лозунгом мужского бодипозитива, родилась на десятилетия раньше самого бодипозитива. А возможность скрыть лишний вес объемными футболками и широкими джинсами позволяла мужчинам с улыбкой смотреть на сверхусилия женщин по снижению веса. Но, как оказалось, внешне наплевательское отношение к собственной внешности для многих было лишь защитной реакцией.
Согласно опросу газеты USA Today, 63 процента мужчин хотели бы сбросить вес, а 40 процентов чувствуют себя неуверенно на пляже.
Эти данные подтверждает и исследование университета Чэпмена, согласно которому в разных возрастных категориях от 20 до 40 процентов американских мужчин недовольны своим весом. С распространением в 1990-е годы моды на фитнес мужчины почувствовали себя под не меньшим давлением, чем женщины. Накачанные руки и ноги, кубики пресса, широкие плечи и полное отсутствие жира — Аполлоны XXI века красуются на рекламных плакатах, снимаются в кино, а с развитием социальных сетей смотрят на вас с экрана вашего же смартфона.
Хуже того, чем большую силу набирала мода на стройное и спортивное тело, тем острее становилась в мире проблема ожирения. И если еще 20 лет назад она была характерна лишь для развитых стран, то теперь от лишнего веса страдают жители развивающихся и даже бедных стран. Например, согласно исследованию
Толстяки на подиуме
Впрочем, лишний вес не сделал мужчин менее состоятельными и успешными, не убил в них желание выглядеть стильно и даже модно. Вот только с возможностями были проблемы. Бодипозитив обходил мир мужской моды стороной. «Где
Первым
Модельный бизнес
по-прежнемувоспринимается как мир женщин, но в XXI веке все больше мужчин, для которых мода — настоящая страсть. И мы хотим иметь больший выбор, мы хотим хорошо выглядеть и чувствовать себя уверенно. Рынок мужской одежды растет, а вместе с ним растет и спрос на мужчин-моделей.В том числе и больших размеров.
Кроме того, если в женской моде бодипозитив распространился на дам всех размеров, то в мужской моде до восхваления откровенно тучных тел долгое время не доходило. Надо постараться, чтобы найти лишний вес у участников наделавшего много шуму рейтинга самых горячих
Где начинается
Оно и неудивительно, ведь согласно американской классификации
Но, кажется, ситуация меняется. Старший агент New York Models Спенсер Сэлли рассказал MIC, что 38−40 — это стандартный размер талии, а для того, чтобы именоваться
И продавцы одежды вынуждены реагировать на эти изменения. В январе 2017 года раздел с одеждой размера 4XL открыл крупный
На то, чтобы завести аккаунт в Instagram, его вдохновила модель
К счастью, самые заметные модели
Обуть баскетболиста
Есть у больших мужчин и еще одна проблема, которую не решить регулярными походами в тренажерный зал и пробежками в парке: отсутствие в линейке производителей дизайнерской обуви
Для понимания: американский размер 13,5 соответствует российскому 46. Со спортивной обувью подобной проблемы не существует, ведь большие размеры нужны и баскетболистам, и игрокам в американский футбол. Легендарные Nike Air Jordan с самого начала выпускались до 48 размера. Очевидно, что к большим размерам придут и мейнстримовые производители обуви — у них просто нет выбора.
Еще один фронт борьбы больших мужчин — инклюзивность самого процесса покупки.
Тот же Зак Мико в интервью WWD заявил, что словосочетания big and tall и
Возможно, вскоре крупные мужчины будут не только диктовать направление развития мировой моды, но и формировать язык, на котором мы будем о ней говорить.
Антон Ширяев
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