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14:31 (мск), источник: Популярная механика

Китайцы превращают старые танки в дроны с дистанционным управлением

Китайская армия начала модернизацию старых танков модели Тип 59, превращая их в мобильные беспилотники, управляемые оператором из командного центра.

Источник: Популярная механика

Китайская армия экспериментирует с дистанционно управляемыми танками. Недавно государственная ТВ-служба Пекина продемонстрировала кадры полевых испытаний новых боевых машин в новостном выпуске, уточнив, что следующим шагом станет оснащение танков системами, использующими искусственный интеллект.

Согласно репортажу, PLAGF экспериментирует с превращением старых танков Тип 59 (также известных как WZ-120) в беспилотные дроны с дистанционным управлением. В коротком видеоролике, опубликованном в Twitter, видно, что танком управляет оператор с пультом, используя при этом игровой руль. У оператора есть два ЖК-дисплея: один, судя по всему, предназначен для имитации вида из кабины, а другой — для бокового обзора. Кроме того, в верней части башни танка видна пара антенн.

Тип 59 является лицензированной копией советского танка — это первое поколение танков, которые были произведены на территории самого Китая. За прошедшие 79 лет дизайн его устарел, так что на боевом посту танк сменила более современная модель — Тип 99. На борту 59-го находилось 100-мм или 105-мм орудие, которое в свое время было популярно и в войсках НАТО — его устанавливали на старые версии танков M-1 Abrams и M-60.

Лю Циншань (Liu Qingshan), главный редактор журнала Tank and Armored Vehicle, подтвердил эту информацию для газете Global Times: «Большое количество танков Тип 59 может быть преобразовано в беспилотные аппараты с дистанционным управлением, если их оснастят искусственным интеллектом». Такие дроны, к примеру, можно отправлять в горячие точки, не боясь потерять ценных пилотов. В конце концов, танки и так предназначались в утиль, так что если они будут подбиты — ущерб для армии будет минимальным.

Стоит отметить, что и США в настоящее время тестирует аналогичные системы. Они делают ставку на модель беспилотника Wingman, предназначенную для работы в группе с другими механизированными военными подразделениями — вот только вместо крупнокалиберной пушки ее орудийная платформа оснащена пулеметом.

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