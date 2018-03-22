Космонавтов в 2019 году впервые отправят к МКС на новой ракете «Союз-2»

В 2015 году «Роскосмос» заявлял, что планирует использовать ракеты «Союз-ФГ» для отправки космонавтов на орбиту минимум до 2020 года. Этому предшествовали публикации в СМИ со ссылкой на NASA о том, что использование ракет «Союз-2» в пилотируемых программах отложено после произошедшей в апреле 2015 года аварии данной ракеты, по вине которой был потерян грузовой корабль «Прогресс М-27М». «Роскосмос» тогда опроверг связь двух событий. Однако до этой аварии озвучивалось, что космонавтов могут «пересадить» на ракеты «Союз-2» в 2017 году.