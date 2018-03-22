Китайцы придумали телефон на блокчейне
Китайская Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который поддерживает
Китайская Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который поддерживает
По словам собеседников агентства, Huawei договаривается с израильской Sirin Labs о праве на использование операционной системы SIRIN. Она позволяет запускать
По данным Bloomberg, израильский стартап также разрабатывает смартфон на блокчейне.
Представители Huawei и Sirin Labs подтвердили, что компании вели переговоры, но от дальнейших комментариев отказались.
Как отмечает агентство, внимание такого технологического гиганта как Huawei к блокчейну означает, что потенциально эта технология станет ближе к обычному потребителю.
Блокчейн, или цепочка блоков транзакций (blockchain) — это распределенная база данных, на которой работает в том числе криптовалюта биткоин.
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