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19:06 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как узнать, что о вас известно «Фейсбуку»

В настройках соцсети есть страница, на которой можно узнать, как социальная сеть анализирует ваши действия, чтобы затем показывать подобранную спецально для вас рекламу. Давайте узнаем, как на нее попасть, и что мы там можем найти.

Вокруг крупнейшей социальной сети «Фейсбук» не утихают споры о правомочности сбора и использования сведений о пользователях. Такие данные могли быть использованы для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. В этом обвиняют британскую компанию Cambridge Analytica.

Но хотелось ли вам когда-нибудь узнать, что конкретно знает о вас «Фейсбук», и как соцсеть использует эту информацию?

Социальная сеть постоянно узнает о вас что-то новое.

Если вы входите в число двух миллиардов активных пользователей «Фейсбука», то, скорее всего, соцсети будут известны ваши дата рождения, номер телефона, род деятельности, любимая музыка, посещаемые места, используемый транспорт и любимые виды досуга.

Для помощи рекламодателям в проведении целенаправленных рекламных кампаний соцсеть группирует все данные в категории в соответствии с возрастом, полом, интересами, используемыми устройствами для подключения к сети и многими другими параметрами.

Соцсеть объясняет необходимость сбора информации желанием сделать показываемую пользователям рекламу более интересной и насущной.

Как же можно узнать, что «Фейсбуку» известно о вас, к какой категории она вас относит и как она решает, какую рекламу вам показывать?

Нажмите здесь, чтобы перейти на «Ваши рекламные предпочтения».

Итак, существует страница, которая называется «Ваши рекламные предпочтения». Она разделена на четыре части:

Ваши интересы

В разделе «Ваши интересы» перечисляются ваши рекламные предпочтения в соответствии с вашими вкусами в сфере развлечений, профессиональными и спортивными интересами, места, где вы побывали, и то, чем вы там занимались, ваша семья, образование, увлечения и образ жизни.

Соцсеть объясняет, почему каждый из этих элементов там присутствует — значительная их часть появляется после того, как вы переходите по какой-нибудь рекламной ссылке, устанавливаете какое-либо приложение или ставите «нравится», а также комментируете какую-нибудь страницу.

Рекламодатели, с которыми вы взаимодействовали

В этом разделе перечисляется, у каких рекламодателей есть ваша контактная информация, какая их реклама вас заинтересовала и какие их сайты вы посещали.

Ваши данные

В этом разделе содержится информация о вашем семейном положении, работодателе и занимаемой должности (если вы указали это в своем профиле).

Но, наверное, любопытнее всего то, что здесь указывается, к какой рекламной категории вас отнесли (их достаточно много — например, «родившиеся в июне», «приверженцы технологий», «экспатрианты», «владельцы iPad Air»).

Настройки рекламы

В этом разделе вы можете указать, хотите ли вы, чтобы «Фейсбук» присылал вам рекламу в соответствии с вашими интересами, как в соцсети, так и на других сайтах и в приложениях, которыми компания Facebook не владеет.

Небольшой совет: если вы удалите все предпочтения и информацию, которая есть о вас у соцсети, это не приведет к уменьшению количества рекламы в вашей ленте: вы по-прежнему продолжите ее видеть, но она будет появляться по принципу случайности. Нельзя полностью заблокировать рекламу в «Фейсбуке». «Благодаря рекламе соцсеть продолжает оставаться бесплатной», — утверждает руководство Facebook.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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