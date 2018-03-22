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15:49 (мск), источник: Деловое сообщество

До 2025 года в Ростове планируется полностью ликвидировать вторую смену в школах

До конца 2020 года в донской столице планируется ликвидировать вторую смену для учащихся 1−4 и 10−11 классов и до 2025 года — остальных классов. Об этом рассказала заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова на заседании Коллегии, в четверг, 22 марта.

В 2017 году в Ростове было отмечено увеличение на 3 тысячи детей школьного возраста. В первый класс было подано 13300 заявлений — это максимальный показатель за последние 10 лет. Более 19 тыс. обучающихся (19,4% от общего количества) 65 общеобразовательных учреждений (61,3% от общего количества) обучаются во вторую смену. Поэтому приоритетным направлением развития муниципальной системы образования является обеспечение односменного режима учебы.

— Решение поставленной задачи будет осуществляется как за счет строительства новых школ, так и за счет внутренних ресурсов школ, — пояснила Елена Кожухова.

В настоящее время осуществляется строительство новой школы в микрорайоне Суворовский, ведется капитальный ремонт лицея № 69 и школы № 4.

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