До 2025 года в Ростове планируется полностью ликвидировать вторую смену в школах

В 2017 году в Ростове было отмечено увеличение на 3 тысячи детей школьного возраста. В первый класс было подано 13300 заявлений — это максимальный показатель за последние 10 лет. Более 19 тыс. обучающихся (19,4% от общего количества) 65 общеобразовательных учреждений (61,3% от общего количества) обучаются во вторую смену. Поэтому приоритетным направлением развития муниципальной системы образования является обеспечение односменного режима учебы.