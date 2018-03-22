До 2025 года в Ростове планируется полностью ликвидировать вторую смену в школах
До конца 2020 года в донской столице планируется ликвидировать вторую смену для учащихся 1−4 и 10−11 классов и до 2025 года — остальных классов. Об этом рассказала заместитель главы Администрации города
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