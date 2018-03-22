Синоптики рассказали, когда в Крыму потеплеет

В Крым идет потепление. После снегопада, выпавшего на полуострове в ночь с 21 на 22 марта, заморозков не будет.

— В пятницу, 23 марта, временами будет идти небольшой мокрый снег, дождь, но днем потеплеет до +6…+11. В субботу также небольшие осадки, ночью −1…+4, днем +4…+9, — сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе 23 марта переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду, днем местами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +8…+10.