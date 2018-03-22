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14:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, когда в Крыму потеплеет

В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до отметки +11.

В Крым идет потепление. После снегопада, выпавшего на полуострове в ночь с 21 на 22 марта, заморозков не будет.

— В пятницу, 23 марта, временами будет идти небольшой мокрый снег, дождь, но днем потеплеет до +6…+11. В субботу также небольшие осадки, ночью −1…+4, днем +4…+9, — сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе 23 марта переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду, днем местами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +8…+10.

Напомним, Керченская переправа предупреждает о возможной остановке движения паромов. На полуострове 23 марта ожидается сильный ветер. Обстановку на переправе можно узнать по тел.: 8 (989) 299 42 60 или на сайте ООО «Морская дирекция».

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