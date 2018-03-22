Синоптики рассказали, когда в Крыму потеплеет
В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до отметки +11.
В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до отметки +11.
В Крым идет потепление. После снегопада, выпавшего на полуострове в ночь с 21 на 22 марта, заморозков не будет.
— В пятницу, 23 марта, временами будет идти небольшой мокрый снег, дождь, но днем потеплеет до +6…+11. В субботу также небольшие осадки, ночью −1…+4, днем +4…+9, — сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В Севастополе 23 марта переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер
Напомним, Керченская переправа предупреждает о возможной остановке движения паромов. На полуострове 23 марта ожидается сильный ветер. Обстановку на переправе можно узнать по тел.: 8 (989) 299 42 60 или на сайте ООО «Морская дирекция».
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