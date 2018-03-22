Начало сезона охоты на пернатую дичь в Воронежской области отложат на две недели из-за погоды

Воронежские охотники стали обращаться к властям с просьбами о перенесении сроков сезона охоты на пернатую дичь из-за погодных условий. Официально он должен был начаться уже на днях — в четвертую субботу марта, 24 числа. Однако из-за аномально холодной погоды и глубоких сугробов и живность в лесу ведет себя иначе, ожидая климатической весны. В департаменте экологии области опасаются, что затянувшиеся холода, не способствующие обилию прокорма для пернатых, и разрешенный отстрел могут негативно сказаться на проживающих в лесах региона популяциях птиц.

Чтобы обсудить проблему, в региональном департаменте экологии созвали заседание экспертного совета по охоте и сохранению охотничьих ресурсов. Алексей Карякин предложил в виду аномальной погоды сдвинуть начало сезона охоты на 7 апреля. А до этого необходимо организовать подкормку птиц в лесах и расчистить им подкормочные площадки.