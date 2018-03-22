Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Как собственный дом убивает вас
5 заболеваний, которые прививки не вызывают
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Лондон рассказал о доказательствах вины России в деле Скрипаля
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Начало сезона охоты на пернатую дичь в Воронежской области отложат на две недели из-за погоды

В департаменте экологии опасаются, что затянувшая зима и разрешенный отстрел слишком сильно ударят по численности птиц в лесах.

Воронежские охотники стали обращаться к властям с просьбами о перенесении сроков сезона охоты на пернатую дичь из-за погодных условий. Официально он должен был начаться уже на днях — в четвертую субботу марта, 24 числа. Однако из-за аномально холодной погоды и глубоких сугробов и живность в лесу ведет себя иначе, ожидая климатической весны. В департаменте экологии области опасаются, что затянувшиеся холода, не способствующие обилию прокорма для пернатых, и разрешенный отстрел могут негативно сказаться на проживающих в лесах региона популяциях птиц.

Чтобы обсудить проблему, в региональном департаменте экологии созвали заседание экспертного совета по охоте и сохранению охотничьих ресурсов. Алексей Карякин предложил в виду аномальной погоды сдвинуть начало сезона охоты на 7 апреля. А до этого необходимо организовать подкормку птиц в лесах и расчистить им подкормочные площадки.

Напомним, что предаться «любимой забаве аристократов» может не каждый, для этого необходимо иметь охотничий билет. Кроме того, охотники должны подавать заявление о своем намерении отправиться в лес за дичью, указав и предполагаемое место, и количество участников. Утвержденный властями свод правил предписывает, в какие сроки и на территории каких районов разрешат охотиться на различные виды птиц. Сами виды, способы охоты, лимит добычи на одного человека, разрешенное количество активных участников на единицу территории — все это расписано очень подробно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путину доложили, где возьмут деньги на стратегические проекты
Болельщиков после матча Россия - Бразилия пустят в метро бесплатно
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Рекордный снег сойдет. Будет ли потоп?
«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь