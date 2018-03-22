Начало сезона охоты на пернатую дичь в Воронежской области отложат на две недели из-за погоды
В департаменте экологии опасаются, что затянувшая зима и разрешенный отстрел слишком сильно ударят по численности птиц в лесах.
В департаменте экологии опасаются, что затянувшая зима и разрешенный отстрел слишком сильно ударят по численности птиц в лесах.
Воронежские охотники стали обращаться к властям с просьбами о перенесении сроков сезона охоты на пернатую дичь
Чтобы обсудить проблему, в региональном департаменте экологии созвали заседание экспертного совета по охоте и сохранению охотничьих ресурсов. Алексей Карякин предложил в виду аномальной погоды сдвинуть начало сезона охоты на 7 апреля. А до этого необходимо организовать подкормку птиц в лесах и расчистить им подкормочные площадки.
Напомним, что предаться «любимой забаве аристократов» может не каждый, для этого необходимо иметь охотничий билет. Кроме того, охотники должны подавать заявление о своем намерении отправиться в лес за дичью, указав и предполагаемое место, и количество участников. Утвержденный властями свод правил предписывает, в какие сроки и на территории каких районов разрешат охотиться на различные виды птиц. Сами виды, способы охоты, лимит добычи на одного человека, разрешенное количество активных участников на единицу территории — все это расписано очень подробно.
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