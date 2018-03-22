Как при Российской Империи: каким будет Екатерининский сад в Симферополе

«Уже есть готовый проект, мы хотим, чтобы он выглядел как при Российской Империи. В планах — сместить центральную аллею. Также, мы рассматриваем проект третий очереди Екатерининского сада, думаем, огородить его забором и установить фонтан. По итогу, когда верхний сад будет закончен, он, пусть модифицированно, но будет выглядеть, как при Российской Империи», — поделился планами симферопольский градоначальник.