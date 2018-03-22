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15:31 (мск), источник: РИА Крым

Как при Российской Империи: каким будет Екатерининский сад в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В планах симферопольских властей отреставрировать Екатерининский сад так, чтобы он стал максимально похожим на парк периода Российской Империи. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Источник: РИА "Новости"

«Уже есть готовый проект, мы хотим, чтобы он выглядел как при Российской Империи. В планах — сместить центральную аллею. Также, мы рассматриваем проект третий очереди Екатерининского сада, думаем, огородить его забором и установить фонтан. По итогу, когда верхний сад будет закончен, он, пусть модифицированно, но будет выглядеть, как при Российской Империи», — поделился планами симферопольский градоначальник.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 23 марта в нескольких городах Крыма, в том числе Симферополе, пройдет голосование, на котором горожане выберут эскизные проекты объектов, которые в течение года благоустроят по программе «Формирования комфортной городской среды». В столице Республики жители будут выбирать между парком ГРЭС, сквером Сергия Радонежского и Екатерининским садом.

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