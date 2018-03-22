Учителем года в Новосибирске стала преподаватель информатики лицея № 9
Она получит денежный приз от городских властей — 50 тысяч рублей.
Она получит денежный приз от городских властей — 50 тысяч рублей.
Абсолютным победителем XXXVII конкурса «Учитель года — 2018» в Новосибирске стала преподаватель информатики лицея № 9 Марина Прохорова.
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Марину Прохорову и победителей еще четырех городских педагогических конкурсов в четверг, 22 марта, пригласили на официальное мероприятие в мэрию.
— Никогда не станет профессионально состоятельным человек, не имеющий базового воспитания, образования. В детском саду, в школе начинается воспитание будущих граждан, великих учёных, инженеров, композиторов, творческих людей. В ваших руках — будущее страны, — сказал на этой встрече градоначальник Анатолий Локоть.
Справка «КП».
«Воспитателем года» признана воспитатель детского сада № 44 Ильмира Гудова. Победителем конкурса «Классный руководитель» стала преподаватель лицея № 9 Ирина Гуденко, лучшим в конкурсе «Сердце отдаю детям» признан педагог Дома детского творчества «Кировский» Роман Лаптинов, а победителем конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые педагоги» признан учитель истории и обществознания лицея информационных технологий Павел Чичерин.
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