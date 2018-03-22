Учителем года в Новосибирске стала преподаватель информатики лицея № 9

Абсолютным победителем XXXVII конкурса «Учитель года — 2018» в Новосибирске стала преподаватель информатики лицея № 9 Марина Прохорова.

В пресс-службе мэрии рассказывают, что городском этапе конкурса участвовало 25 педагогов. Победитель получит денежный приз от городских властей — 50 тысяч рублей и муниципальную надбавку в 10 тысяч. А лауреаты конкурса получат 5 тысяч рублей ежемесячно.

Марину Прохорову и победителей еще четырех городских педагогических конкурсов в четверг, 22 марта, пригласили на официальное мероприятие в мэрию.

— Никогда не станет профессионально состоятельным человек, не имеющий базового воспитания, образования. В детском саду, в школе начинается воспитание будущих граждан, великих учёных, инженеров, композиторов, творческих людей. В ваших руках — будущее страны, — сказал на этой встрече градоначальник Анатолий Локоть.

Справка «КП».