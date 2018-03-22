В ближайшие дни в Башкирии похолодает до -20

Как сообщает Башгидромет, 22 марта ночью ожидается снег, по северо-востоку небольшой, в южных районах до сильного. Днем мокрый снег, местами небольшой. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер ночью юго-западный умеренный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, по северо-востоку до -15°, днем +1,-4°.