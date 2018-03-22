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15:40 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В ближайшие дни в Башкирии похолодает до -20

В ближайшие три дня температура воздуха в Башкирии может опуститься до -20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 759 мм рт. ст. 7 м/с

Как сообщает Башгидромет, 22 марта ночью ожидается снег, по северо-востоку небольшой, в южных районах до сильного. Днем мокрый снег, местами небольшой. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер ночью юго-западный умеренный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, по северо-востоку до -15°, днем +1,-4°.

23 марта снег, местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем -1,-6°.

24 марта местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях до -20°, днем -1,-6°.

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