В ближайшие дни в Башкирии похолодает до -20
В ближайшие три дня температура воздуха в Башкирии может опуститься до -20 градусов.
В ближайшие три дня температура воздуха в Башкирии может опуститься до -20 градусов.
Как сообщает Башгидромет, 22 марта ночью ожидается снег, по
23 марта снег, местами небольшой снег. Ветер
24 марта местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях до -20°, днем -1,-6°.
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