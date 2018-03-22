Глава воронежского облздрава: смертность населения региона снизилась на 4% за год

Источник: РИА "Воронеж"

Общая смертность населения Воронежской области в 2017 году сократилась на 3,9%. Об этом рассказала заместитель руководителя облдепартамента здравоохранения Наталия Нехаенко во время итогового заседания коллегии ведомства в четверг, 22 марта. Ранее сообщалось, что снижение смертности составило 3,3%.

Смертность без внешних причин снизилась на 5,4%, младенческая смертность — на 4,1%, от болезней системы кровообращения — на 1,6%, от новообразований — на 0,4%. Значительно сократилось число жителей, умерших от заболеваний органов дыхания (на 26%) и пищеварения (на 13,7%), а также от туберкулеза (почти на 14%).

В 2017 году в регионе появилось на свет на 10,7% меньше младенцев, чем в 2016-м.

— В демографическом аспекте сложность в том, что 28% населения региона старше трудоспособного возраста, а в среднем по России этот показатель составляет 25%. При этом женщин репродуктивного возраста у нас 23,2%, а в среднем по стране — 24,2%, — пояснил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.

На 1 января 2018 года население Воронежской области составляло 2,34 млн человек. Самым населенным муниципальным районом оказался Лискинский — в нем 99,4 тыс. жителей. На втором месте Россошанский район (около 93 тыс. жителей), на третьем — Новоусманский (почти 83,9 тыс.). Меньше всего жителей — в Репьевском (15,68 тыс.) и Воробьевском районах (около 15,9 тыс.).