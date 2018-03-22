Огромный шестикилограммовый баурсак испекли в Усть-Каменогорске

«Я узнала о конкурсе из Инстаграма, — рассказала победительница конкурса. — Я сразу решила, что буду участвовать. Подруга взялась мне помогать. Мы вместе в течение шести часов пекли баурсак. Он получился весом почти в 6 килограмм, а в обхвате достиг 90 сантиметров. А рецепт оставлю в тайне! Безумно рада, что мы победили, нам вручили большой современный телевизор. Спасибо “Казцинку” за подарок и за сегодняшний веселый праздник», — радуется победительница.