Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Гинеколог: «Здоровым парам дается год на то, чтобы забеременеть»
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
«Роскошная»: Алсу надела сексуальное платье
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Лондон рассказал о доказательствах вины России в деле Скрипаля
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Взрыв российских ракет происходит заранее – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
17:30 (мск), источник: Популярная механика

На пальцах 13% людей, не употреблявших наркотики, есть следы кокаина и героина

Даже если вы никогда не употребляли наркотики, на ваших пальцах могут обнаружиться следовые количества кокаина и героина.

Источник: Популярная механика

Авторы статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Clinical Chemistry, обнаружили следы кокаина на пальцах 13% из пятидесяти участников исследования, которые никогда не принимали наркотики. У одного человека на подушечках пальцев нашелся и героин. Сравнив результаты анализов, взятых у людей, никогда не пробовавших наркотики, с анализом состава загрязнителей на пальцах людей, которые употребляли кокаин или героин в последние 24 часа, ученые смогли определить, какие количества наркотических веществ свидетельствуют об истории употребления, а какие — нет.

Следы наркотиков могут оказаться на руках не употреблявшего их человека после рукопожатий, предположили ученые и заставили «чистых» подопытных жать руки тем, кто недавно принимал наркотики, а потом снова взяли анализы. Предположение подтвердилось; однако количество кокаина и героина на коже тех, кто их не принимал, оказалось намного меньшим, чем у тех, кто трогал запрещенное вещество.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но кокаин — распространенный загрязнитель, постоянно присутствующий в окружающей среде; известно, например, что его очень много на банкнотах. Мы знали об этом, но результаты анализов все равно нас удивили. И главное — нам удалось установить пороговое значение, по которому можно установить, случайно ли наркотик попал на кожу — или в результате непосредственного контакта», — отмечает Мелани Бейли (Melanie Bailey), криминалист из университета Суррея и один из авторов исследования.

Исследование спонсировала компания Intelligent Fingerprinting, разработчик первого поступившего в широкую продажу портативного теста на наркотики (анализируется содержание наркотических веществ в пробах пота с кончиков пальцев).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Логарифмическая линейка: история лучшего в мире компьютера
Теория инфлатонов: можно ли создать новую Вселенную
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Трамп заявил, что побил бы Байдена и заставил бы его плакать
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
США прикроют Европу лазерами
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь