На пальцах 13% людей, не употреблявших наркотики, есть следы кокаина и героина

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Авторы статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Clinical Chemistry, обнаружили следы кокаина на пальцах 13% из пятидесяти участников исследования, которые никогда не принимали наркотики. У одного человека на подушечках пальцев нашелся и героин. Сравнив результаты анализов, взятых у людей, никогда не пробовавших наркотики, с анализом состава загрязнителей на пальцах людей, которые употребляли кокаин или героин в последние 24 часа, ученые смогли определить, какие количества наркотических веществ свидетельствуют об истории употребления, а какие — нет.

Следы наркотиков могут оказаться на руках не употреблявшего их человека после рукопожатий, предположили ученые и заставили «чистых» подопытных жать руки тем, кто недавно принимал наркотики, а потом снова взяли анализы. Предположение подтвердилось; однако количество кокаина и героина на коже тех, кто их не принимал, оказалось намного меньшим, чем у тех, кто трогал запрещенное вещество.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но кокаин — распространенный загрязнитель, постоянно присутствующий в окружающей среде; известно, например, что его очень много на банкнотах. Мы знали об этом, но результаты анализов все равно нас удивили. И главное — нам удалось установить пороговое значение, по которому можно установить, случайно ли наркотик попал на кожу — или в результате непосредственного контакта», — отмечает Мелани Бейли (Melanie Bailey), криминалист из университета Суррея и один из авторов исследования.