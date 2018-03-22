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15:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прокуратура выявила массовые нарушения в школах Прикамья

В школах нет «тревожных кнопок» и видеонаблюдения, а функции охраны выполняют гардеробщицы.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Прикамья провела проверки по безопасности в школах края.

Всего выявлено около 1500 нарушений. Например, в каждой третьей территории края (г. Александровск, г. Кизел, г. Пермь, Осинский, Кочевский муниципальные районы и прочие) вскрыты факты обеспечения охраны школ сотрудниками образовательных организаций, таких как вахтеры, гардеробщицы, уборщицы. При этом с родителей брали плату «за охрану».

«В 15 территориях края (г. Пермь, г. Краснокамск, Бардымский и Ординский муниципальные районы и др.) не организовано и не проведено категорирование образовательных организаций. Паспорта безопасности указанных объектов не актуализируются и не соответствуют установленной законодательством форме, либо отсутствуют вообще. Выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций обеспечено лишь в отдельных территориях», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Есть проблема с видеонаблюдением. Даже если камеры установлены, не во всех школах есть видеозапись и хранение этой информации.

Ещё одно частое нарушение — нет «тревожной кнопки».

В 12 территориях края (г. Соликамск, г. Кунгур, г. Пермь, Октябрьский район и др.) обнаружены дырки в заборах.

Напомним, масштабные проверки школ начались в крае после ЧП в Перми 15 января 2018 года. Два подростка ворвались в кабинет, где шёл урок у четвёртого класса, и стали ножами ранить детей и учителя.

Как выяснилось позже, в школе были технические неполадки с системой видеонаблюдения.

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