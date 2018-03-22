Фасад самарского спортивного лицея на Волжском проспекте капитально отремонтируют
В Самаре капитально отремонтируют фасад спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Самаре капитально отремонтируют фасад спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет провести демонтаж старой штукатурки и оконных решеток и разборку перекрытий кровли, а также последующий ремонт фасада.
Начальная максимальная цена контракта — 10,2 млн рублей.
Подрядчика определят 13 апреля.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.