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15:25 (мск), источник: Volga News

Фасад самарского спортивного лицея на Волжском проспекте капитально отремонтируют

В Самаре капитально отремонтируют фасад спортивного лицея на Волжском проспекте, 49. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет провести демонтаж старой штукатурки и оконных решеток и разборку перекрытий кровли, а также последующий ремонт фасада.

Начальная максимальная цена контракта — 10,2 млн рублей.

Подрядчика определят 13 апреля.

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