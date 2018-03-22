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15:52 (мск), источник: ЕАН

Десятки школ Екатеринбурга уже завершили прием первоклашек

В мэрии Екатеринбурга обнародовали первые результаты записи будущих первоклассников в школы.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 21 марта, в системе АИС «Образование» зарегистрировано 16,99 тыс. заявлений.

Зачислено 14,71 тыс. детей. По объединенным территориям открыто 8906 мест, осталось — 2035 мест.

Из всех объединенных территорий завершили прием только школы двух участков: ОУ № 18, 39 и ОУ № 76, 94, 110, 13, заявили ЕАН в Управлении образования.

Информация о школах, уже завершивших прием детей:

  • Верх-Исетский район: 12, 63, 69, 184, 29, 11, 25;
  • Железнодорожный район: 104, 4, 122, 155, 148, 174;
  • Кировский район: 35, 130, 165, 176, 37, 47;
  • Ленинский район: 161, 181, 16, 19, 70, 5; Октябрьский район: 13, 53, 110, 76, 94, 8;
  • Орджоникидзевский район: 67, 100, 138, 144, 178, 167, 80;
  • Чкаловский район: 39, 44, 91, 180, 200, 32, 61, 106, 177, 18, 156.

Всего в уральской столице набор в первые классы осуществлялся в 156 общеобразовательных организациях. Еще есть еще места в 107 школах.

Напомним, прием в 1 классы будет идти до 5 сентября.

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