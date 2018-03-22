Десятки школ Екатеринбурга уже завершили прием первоклашек
В мэрии Екатеринбурга обнародовали первые результаты записи будущих первоклассников в школы.
В мэрии Екатеринбурга обнародовали первые результаты записи будущих первоклассников в школы.
По состоянию на 21 марта, в системе АИС «Образование» зарегистрировано 16,99 тыс. заявлений.
Зачислено 14,71 тыс. детей. По объединенным территориям открыто 8906 мест, осталось — 2035 мест.
Из всех объединенных территорий завершили прием только школы двух участков: ОУ № 18, 39 и ОУ № 76, 94, 110, 13, заявили ЕАН в Управлении образования.
Информация о школах, уже завершивших прием детей:
Всего в уральской столице набор в первые классы осуществлялся в 156 общеобразовательных организациях. Еще есть еще места в 107 школах.
Напомним, прием в 1 классы будет идти до 5 сентября.
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